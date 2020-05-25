明道中學iGEM團隊，參加由美國麻省理工學院創辦的國際遺傳基因工程競賽，連4年奪金，圖為參賽情形。（ 明道中學提供／黃國峰台中傳真）

明道中學iGEM團隊，自2014年開始參加由美國麻省理工學院創辦的國際遺傳基因工程競賽，連續四年奪得高中組金牌，獲得美國生技大廠金斯瑞（GenScript）青睞，並特別贊助專案經費，以及近10萬元研究材料，鼓勵青年學子朝更高目標邁進。

明道中學2014年開始挑戰iGEM（國際遺傳工程機器設計競賽），不僅是第一個高中隊伍，更是台灣唯二的高中隊伍之一，從2016年開始，連續4年獲得金牌，2016年與華廣生技公司合作改良血糖機，研發「血酒機」、2017年以「吃糖的益生菌」、2018年「蚊子採血器」等連續3年獲得金牌及最佳元件獎、最佳基因元件獎、最佳應用設計獎等，2019年以「微藻空氣淨化器」勇奪『最佳創業支持獎』、『最佳複合基因元件獎』，以及多項特別獎與總決賽提名。

今年，台灣明道中學iGEM 團隊，更進一步受到領先世界、生命科學研究與應用服務及產品最大的供應商之一的美國金斯瑞生物科技有限公司（GenScript）賞識，並獲得實驗材料、經費贊助與技術支援，協助明道中學生物科技教育與競賽培訓！

明道中學校長汪大久表示，明道中學與中山醫學大學策略聯盟，在生物醫學課程的發展已經進入軌道，開創了大學在高中課表中，生醫跨領域微課程的先例。今年明道中學BIOLAB更與美國生物科技大廠金斯瑞公司攜手合作，展現出明道中學在生物醫學科學教育、國際人文熏陶與語言表達、競賽選手培訓等方面更耀眼的成果。

(中時 )