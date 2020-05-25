受制新冠疫情干擾，台聚（1304）需求反轉趨緩，發泡級EVA因東奧延後一年舉行，中國出口又因歐美封城而受限，惟供應防疫口罩相關衛材需求升高，第二季HDPE產能全開，接單能見度已至7月。

對於台聚參與的大陸古雷一貫投資進度，總經理王克舜說，台聚預估投入80億元、亞聚投入60億元，首波PP產線投產落在今年12月，乙烯等其餘產線預估在2021年8月相繼完工投產。

台聚大陸古雷煉化一貫投資為台方、陸方各持股50％，總投資額303.9億元人民幣，主經營乙烯、丙烯及丁二烯、EVA、環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）等石化產品之產銷業務，基礎建設工作在今年1月已完成，目前長週期設備訂購完成率已達100％、次長週期設備訂購完成率已達99％以上，項目總體進展已達六成以上。

春節過後中國新冠肺炎疫情爆發，各地封城造成開工延後，3月疫情趨緩後雖重啟生產線，但歐、美、日相繼淪陷，台聚第一季EVA銷售量年減11％。台聚認為，新冠肺炎比較嚴重的衝擊會是落在第二季，主因疫情延燒到歐美。

台聚表示，東奧賽事延期、品牌關閉實體店面，下游代工廠遭抽單，目前發泡級EVA因市場需求明顯萎縮，太陽能級/熱熔膠EVA以消化既有庫存為主，3月太陽能級出貨雖恢復正常，但4月又因歐美封城，外銷受阻。

台聚太陽能級EVA占總體EVA比重達5成。據調研機構資料，今年太陽能級EVA市場需求恐從原先推估成長調整為持平，首季中國總體EVA產量為25.6萬噸，進口量26.9萬噸，出口量約1.1萬噸，自給率約57％。所幸，油價彈升，PE等塑化報價也在成本拉升、經濟解封支撐下，報價逐漸穩步走升。

(工商 )