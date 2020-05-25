櫃買中心今（25）日表示，易威（1799）、寶島極（3115）、永昕（4726）、合一（4743）等4檔股票自5月26日起預收款券，易威、寶島極兩檔每五分鐘撮合一次，永昕、合一兩檔每二十分鐘撮合一次。

易威、寶島極兩檔股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月26日起10個營業日（到6月8日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

永昕、合一兩檔股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月26日起10個營業日（到6月8日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每廿分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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