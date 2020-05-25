響應政府推動「新北動健康」政策，半導體通路商崇越科技（5434）受託營運之臺北大學運動中心，取得「新北市長者多元運動場域建置」標案，新北市政府25日上午於運動中心舉行「新北運動大學城」記者會，推廣適合銀髮族的體操運動場域、特色運動及高齡運動科技智慧健身房，並透過專業指導員、臺北大學師生挹注資源，打造青銀共享的多元運動場域。

新北市長侯友宜於記者會上表示，新北市的長者在不到10年的時間，從34萬增長到58萬人，因此結合醫療、運動，延緩失能的長者照護相當重要，並感謝崇越等科技產業的投入，創造新北市長者運動友善的環境。

崇越受託營運臺北大學綜合體育館，去年正式開幕。此全新場域特別針對長者運動安全加強設計，柱體包覆防撞軟墊、地面鋪設地墊，並添購適合長者的運動器材，如：軟質跳箱、輕量啞鈴、平衡球等健身器材。此外，結合泳池進行水中健走等有氧運動，藉由水的自然浮力降低長者負擔，達到安全、緩和、有效的運動功能。

為響應政府推動建立地方特色運動，崇越整合旗下甲組成棒安永鮮物棒球隊的資源，規劃推廣社區樂齡棒球，由臺北大學運動中心副執行長王宸浩指導，以三峽社區為起點，投入社區長者運動。此外，崇越引進日本「肌能傳導訓練設備」，幫助運動員增加柔軟度、關節活動度與爆發力。該套訓練系統除美國職棒球星鈴木一朗、達比修有採用外，於日本當地亦應用於改善行動不便者的身體活動度。

除已建置的重量訓練設施外，崇越引進智慧化健身房系統，長者可掃描機台QR CODE，便能取得訓練數據，方便自我檢視運動成果，還可由專業運動指導員規劃合適的運動課表。館內同時設置實境飛輪系統，透過即時投影安排趣味互動競賽，取得時速、里程數等運動數據。

崇越董事長賴杉桂表示，運動是延緩長者進入長照階段的最佳解決方式。期盼提升新北地區長者運動習慣，透過成立長者特色運動，於社區扎根，建立高齡團體情感交流，帶動長者運動風潮、讓身心更健康。

(工商 )