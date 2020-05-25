搶攻國旅訂房商機，圓山大飯店台北、高雄聯手加碼再出擊，自6月1日至6月30日止推出「加價999元入住圓山大飯店2.0升級版」，只要用餐滿額，就可以999元加購入住豪華雙人客房一晚，標榜花小錢就能夠輕鬆食在圓山、舒適住在圓山。

圓山大飯店指出，2.0升級版的「用餐加價999．經典圓山住一宿」專案，台北、高雄二店一起推出，適用的餐廳更多了，可任選台北圓山大飯店圓苑餐廳（江浙料理）、金龍餐廳（廣式料理）及圓山牛排館三間餐廳小吃區用餐，中午用餐單筆消費滿3,000元、晚間用餐單筆消費滿3,800元、金龍餐廳假日早茶與圓苑餐廳假日午茶單筆消費滿3,000元，滿額即可以優惠價999元加購台北圓山「豪華雙人客房」住宿券乙張，可累進加購。千元有找的超級優惠房價，即可入住台北市最佳景點的文化地標、最多歷史故事的五星級飯店。

高雄圓山大飯店方面，不分午、晚餐，人數在12人以下，可任選萬福餐廳、祕境咖啡廳單點小吃或是星光烤肉派對，用餐單筆消費滿3,000元，即可以優惠價999元加購高雄圓山「市景雙人客房」住宿券乙張，不用千元即可入住充滿莊園度假風情的高雄圓山大飯店。

疫情日漸趨緩，響應「防疫新生活運動」，在落實防疫之餘也能夠放鬆享受生活。位於台北市區的圓山大飯店可說是遠離塵囂的最佳選擇。除了客房擁有4坪左右陽台，坐擁廣闊的戶外活動空間與多處蘊藏豐富歷史故事的景點外，還有鄰近圓山風景區、大佳河濱公園區、林安泰古厝、士林夜市、士林官邸、故宮博物院、台北市立美術館等，都是您可以輕鬆踩線的優美景點。

位於澄清湖畔的高雄圓山大飯店，入住即可前往體驗高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

(工商 )