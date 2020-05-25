職業網球直到7月31日都無法恢復比賽，選手們也只能等待，兩位天王級球星納達爾（Rafael Nadal）和費德勒（Roger Federer）在instagram開直播，場上形象狂野的「澳洲壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）則和女友分手，並自爆和粉絲「運動」。

基瑞歐斯原本和俄羅斯女網選手卡琳絲卡雅（Anna Kalinskaya）交往，不過兩人前幾天正式分手，基瑞歐斯回應：「什麼都沒發生，就是我倆選擇分道揚鑣，很不幸事情沒有照我們彼此想要的方向去走，但我們擁有許多美好回憶。」

卡琳絲卡雅曾形容基瑞歐斯是「活力充沛的吸血鬼」，而基瑞歐斯最近透露自己有在用一個叫「Twitch」的社群網絡，打電動時可以線上和粉絲互動，在一次打「要塞英雄」電玩時，有人在線上聊天室問基瑞歐斯是否有跟不同球迷有親密關係，這位網壇「壞小子」回覆：「有啊，大概一周一次。」他也爆料自己在打拉瓦盃網球賽的秘辛，就是他在場上因為一個漂亮的球迷而分心。

基瑞歐斯補充：「當時我的對手是費德勒，我在切球時看到一個漂亮球迷，當時心想：『哇，我想帶她去喝一杯。』」他也坦承自己喜歡東歐女生，「我愛死東歐女生了，高挑的東歐正妹讓我獻上一半獎金都可以。」

(中時 )