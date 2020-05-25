台南市長黃偉哲邀請衛福部長陳時中遊府城，並稱將端出「阿中自助餐」迎賓。（資料照／李宜杰攝）

疫情指揮中心指揮官陳時中在上周末造訪屏東墾丁示範防疫新生活，同時更吸引了大批民眾前往圍觀，為墾丁帶來一波觀光熱潮。對此也有消息指出陳時中將造訪台南，台南市長黃偉哲開心回應，已和部長敲定本周六會下台南協助行銷觀光，將準備各項府城小吃，端出「阿中自助餐」迎賓。

陳時中現在被封為「最強業配王」，此趟南下墾丁的行程也帶動了觀光，黃偉哲不讓屏東專美於前，力邀陳時中拜訪台南，莊人祥表示，目前正在跟台南市長黃偉哲了解行程中，等待陳時中指揮官做最後確認。

在今日傍晚黃偉哲證實，「陳時中部長已經確定於本周六（5/30），前來台南協助行銷觀光」。他說，台南的民眾與攤商，都殷切期盼陳時中蒞臨，除行銷台南觀光與美食外，也盼台南行不要成為陳時中的負擔，「應該是他放鬆的機會。」

另外，黃偉哲強調，由於府城小吃多樣化，因此將蒐集各項小吃，組成「阿中自助餐」，盼陳時中踩點美食之都時，能大飽口福。至於要造訪哪些景點？台南市政府觀旅局稱仍在盤點，「會以受疫情衝擊的景點為優先。」

(中時 )