縣長翁章梁（中）第一時間分別前往水上鄉土地公廟祭拜，鳴炮慶賀。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

公館農場產業園區總開發面積為75公頃、總產業面積52.5公頃。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

縣長翁章梁（中）第一時間分別前往中埔鄉土地公廟祭拜，向鄉親分享喜訊。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

經濟部為配合台商回台土地需求，開發中南部產業園區，其中位在嘉義縣中埔鄉公館農場及水上鄉南靖2處開發案，今日傳來好消息，嘉義縣政府表示，行政院已正式核定這2個開發案，縣長翁章梁第一時間分別前往兩地的土地公廟祭拜，向鄉親分享喜訊、鳴炮慶賀。

縣府表示，位在嘉義縣中埔鄉的公館農場及水上鄉的南靖2處開發案，行政院22日已列為本階段優先開發方案，公館農場產業園區總開發面積為75公頃、總產業面積52.5公頃，另，南靖農場產業園區總開發面積為140公頃、總產業面積98公頃。

翁章梁說，第一時間也致電向陳明文及蔡易餘分享喜訊，感謝他們對嘉義的重視與關心；從議長張明達所領導的議會到縣府團隊及鄉鎮公所都極為關心此案，嘉義縣上下齊心攜手合作，終於在今天收到正式核定公文，因此，趕在第一時間到當地向鄉親分享喜訊。

中埔鄉長李碧菁說，中埔鄉什麼都有，就缺一個工業區，感謝翁縣長與陳立委相挺，期待在開發後，經濟越來越繁榮；水上鄉長劉敬祥也大力讚譽，縣府上下齊心發揮團隊力量，帶動百年建設，創造就業機會。

(中時 )