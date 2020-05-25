名模趙孟姿挺7月孕肚下海當美人魚。（凱渥提供）

趙孟姿謹守醫生規定，過程中攝影師兼教練也相當注意安全。（凱渥提供）

名模趙孟姿與許孟哲夫妻將喜迎新生命的到來，準媽媽趙孟姿熱愛潛水，挺著7個月孕肚的她，趁著許孟哲在台中拍戲時，自己下海拍攝孕婦寫真，留下美好回憶。有趣的是，趙孟姿懷孕期間沒有任何孕吐，卻因做潛水準備時暈浪嘔吐，為了寶寶健康著想，更堅持不願吃暈船藥，她樂觀自嘲：「在孕程中沒有吐，反而在拍攝潛水照時吐了！」

在趙孟姿決定要帶「小小孟」一起潛水時，許孟哲非常認同，不過他首先考慮安全問題，表示只要醫生說OK，他就全力支持。為此，小倆口開始找婦產科醫生討論，確定寶寶都處在最安全的環境，並開出三個條件「不能超過三米」、「不要閉氣太久」、「不要太累」才能拍攝。

趙孟姿雖然熟水性，不過懷有身孕的她謹守醫生規定，過程中攝影師兼教練也相當注意安全，除了找來在產房工作多年、同時也是資深自潛學員的護士戒護外，海況、天氣、水溫也是經過教練評估安全才下水，全程4個人、8隻眼睛盯著，讓趙孟姿很放心。

(中時 )