新冠肺炎全球延燒，在經濟面甚至是不少企業也受到影響，以美國來說，受到疫情重創，經濟活動也受到牽連，就連美國咖啡巨頭星巴克（Starbucks）也開始要求租金減免，但有多位房東認為，星巴克是市值約900億美元的上市企業、3月底的現金儲備達到27.5億美元（約新台幣833億元），現在居然要求減租，令人感到很「無恥」。

根據《 The Daily Chronicle》 和 《Yahoo Finance》 報導，星巴克營運長布魯爾（RozBrewer）5月初發布聲明，表示受新冠肺炎影響，星巴克也受到大蕭條以來最嚴重的衰退，在這樣的情況下，星巴克必須和房東重新協商租約，預計從6月1日起至少連續12個月，星巴克會要求房東要給予租賃優惠，支持星巴克修改運營模式，星巴克同時會要求調整租賃條款和基本租金結構。

針對星巴克要求減租，其中一名在加州的房東里昂布魯克斯(Leon Brooks)感到「非常失望、厭惡和憤怒」！他還痛批星巴克「太無恥了」，這位房東表示，星巴克已經向他租地超過1年，但租約還有19年，如果星巴克想違約，就來走「法律程序」。

另外，還有佛羅里達州的房東喬治賓恩 (George Bean)也表示，星巴克是一家市值約900億美元的上市公司，5月7日時，還發行了30億美元的債務，3月底持有27.5億美元的現金儲備，他對於星巴克要求租金減免的作法也感到匪夷所思。

星巴克要求減租，美房東怒批「無恥！」。（圖／ The Seattle Times）

面對美國各州都有星巴克的房東表示「意見」，星巴克暫時未出面做回應，根據美國證券交易委員會（SEC）的最新文件指出，星巴克預計未來12個月內，為旗下的零售店、咖啡豆烘培店、倉庫和辦公室支付12.5億美元租金。目前星巴克在全美的門市中已有85%開業，預計到5月底將增長至90%。

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(中時電子報)