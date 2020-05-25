板橋區農會與壽豐鄉農會合辦果豔西瓜節。（王揚傑攝）

新北市板橋區農會與花蓮縣壽豐鄉農會今（25）日起連續3天，在農會活力超市前廣場舉辦「2020壽豐鄉果艷西瓜節」行銷活動，透過產地農會和都會農會攜手合作，落實產銷平衡，鼓勵民眾消費購買。

果豔西瓜栽種在花蓮芝亞甘溪畔排水極佳的砂礫石地上，灌溉水源則取自天然湧泉，瓜農栽種時一株只保留一顆西瓜，因此果實碩大飽滿，甜度可達14度左右，媲美鳳梨、木瓜。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，行銷活動原本因為疫情緣故，考慮要取消辦理，幸虧我們有世界第一水準的防疫指揮中心團隊勞心勞力的付出，將疫情傷害減低；再加上板橋鄉親的殷切期盼，在最後關頭還是決定率領團隊北上為大家服務。

板橋農會理事長廖裕德表示，全國最優值的西瓜在壽豐鄉，壽豐鄉農會也是板橋區農會的姊妹會，我們有這個責任，把果豔西瓜提供到消費地，16年來不曾中斷，每年的5月分大家都在期待花蓮壽豐鄉的果豔西瓜，希望這次的活動能讓銷售百分百，板橋農會扮演的是銷路的角色，未來的行銷會將農會的資源結合行政資源，成為產銷合作成功的典範。

(中時 )