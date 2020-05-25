新竹科學園區游泳池為感謝醫護人員，將送出總價百萬的單月會員卡。（邱立雅攝）

新竹科學園區游泳池去年11月起關閉至今，預計5月底重啟營運，業者也推出千張醫護人員單月會員證免費使用，價值超過百萬元，希望疫情期間守護台灣民眾健康的醫護人員，也能透過運動提升自我免疫力，換台灣人守護醫護人員的健康。

竹科游泳池去年11月起內部整修後，原訂今年起營運，未料碰上疫情，遲至5月底才正式營運。業者戴進豪指出，竹科游泳池優勢在於擁有寬闊的空間，室外50公尺長的10條水道，可輕易保持安全社交距離，甚至可辦理大型運動賽事。

重新營運的竹科游泳池經過多月以來的硬體改建，除了擴增盥洗空間的熱水設備，也新增置物櫃、整體環境綠化以及新增貨櫃屋販賣部提供民眾休憩之用。戴進豪表示，竹科游泳池環境相較運動中心較為單純，適合愛好游泳的民眾前來鍛鍊身體

為了感謝醫護人員在疫情期間守護民眾健康，竹科游泳池也推出千名單約會員證給新竹縣市的醫療團隊，戴進豪表示，只要是在新竹縣市醫療單位服務的人員，皆可憑服務證申請單一月份會員卡，或是透過醫院職福會登記造冊統一申請，希望這份價值百萬的禮物，能給予醫護人員空間來運動提升免疫力。

新竹馬偕紀念醫院院長室主任蔡德龍對竹科游泳池的義舉表示感謝，疫情期間醫護人員收到大量台灣人民的關心與關懷，成了醫護人員最佳的後盾。

(中時 )