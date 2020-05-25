日前受西南氣流影響，屏南降下豪大雨，不料雨停後東港鎮內的稻田至今仍積水不退，農友擔憂水若不退又來雨，整個稻田真的要「泡湯」了。（謝佳潾攝）

日前受西南氣流影響，屏南降下豪大雨，不料雨停後東港鎮內的稻田至今仍積水不退，農友擔憂水若不退又來雨，整個稻田真的要「泡湯」了。（謝佳潾攝）

日前受西南氣流影響，屏南降下豪大雨，不料雨停後東港鎮內的稻田至今仍積水不退，農友擔憂水若不退又來雨，整個稻田真的要「泡湯」了。（謝佳潾攝）

「不是天災是人禍！」日前受西南氣流影響，屏南降下豪大雨，不料雨停後至今，東港鎮內的稻田仍積水不退，農友質疑是上游東港第一大排整治工程所致，怒訴縣府要追究包商並求償，否則不排除到縣府抗議，對此，縣府強調將請第三方公正單位前來鑑定。

農友怒訴，每次豪大雨來臨時，東港鎮內關帝、三西和一帶都會水淹稻田，不過水來得快退得也快，從來沒像這次連淹3天都沒退，而且還是沒有下雨的狀態，所以大家質疑是上游第一大排整治工程所致，他們沒將擋水排洪的板樁拆除，才導致大水倒灌又流不出去。

農友說，日前大雨來時，他們就發現問題與包商協商，不過包商卻以「保險可賠」硬是不理會，害得稻田至今還泡在水裡面，有的甚至還淹到看不到稻，現在是稻穗收割期，若水再不退而雨又來，大家真的只有血本無歸，眼睜睜地看著「它泡湯」。

農友堅信稻田淹水是人禍非天災，要求縣府要追究「治水卻治到淹水的包商」責任並求償，對此，縣府表示，會請第三方公正單位前來鑑定淹水是否為工程所致，若鑑定後屬實，賠償將與天災農損同時並行。

縣府強調，請農民與以往準備申請天災農損一樣，先備好受災相片陳報、列冊，預計2周內會有初步結論，至於賠償金部分，若真有需要屆時會再協調。

(中時 )