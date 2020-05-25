繼傳統晶片、精密儀器製造、高性能電腦、通信之後，美國對大陸的制裁打壓又向網路安全這一關鍵領域滲透。5月22日，美國商務部宣佈，將共計33家大陸公司及機構列入「實體清單」，其中首次出現了一家網路安全企業：360。傳聞360被列入實體清單，與披露了美國中央情報局(CIA)攻擊組織對大陸關鍵領域長達11年的網路攻擊滲透有關。

所謂實體清單，相當於美國出口管制的「黑名單」，一旦被列入則意味著企業將無法與美國進行任何商業交易。作為大陸最大的網路安全企業，360擁有頂級核心安全技術能力，去年又挺進「政企安全3.0」時代，正處於快速上升期，並在今年捕獲了多個重量級的網路攻擊事件。此時，360被列入美國黑名單，其背後原因應與此有關。

美國商務部的「實體清單」就是一份黑名單,一旦被列入這個清單就失去了在美國的貿易機會。不過，這份清單背後的邏輯是：只要美國認為某家國外公司已掌握的技術、所擁有的能力，已干涉到其海外利益、已足夠威脅到其國家利益，就會考慮啟用「黑名單」，以此維護其自身利用與發展。

那麼，360是如何得罪了美國政府呢？

有消息顯示，今年3月，360安全大腦發佈報告稱，披露了美國CIA攻擊組織對大陸關鍵領域長達11年的網路攻擊滲透。在此期間，大陸航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位均遭到不同程度的攻擊。

這是全球首家有實據捕獲美國中央情報局針對大陸進行網路攻擊的報告。前11年來，美國就像「隱形戰機」般如入無人之境，一直在大陸網路空間肆意竊取情報，但360安全大腦這一捕獲，就直接掐斷了美國政府竊取大陸情報的一大來源。

打造網路空間雷達、預警機，360靠「實力」上了美國政府「黑名單」。上述事件或許只是直接導火索，360背後頂級網路安全技術實力或許才是令美國如此緊張的核心原因。

(中時電子報)