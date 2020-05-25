中埔公館、水上南靖工業區通過行政院核定，嘉義縣長翁章梁向鄉親分享喜訊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔公館、水上南靖工業區通過行政院核定，嘉義縣長翁章梁、議長張明達等人鳴炮慶賀，向鄉親分享喜訊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔公館、水上南靖工業區通過行政院核定，嘉義縣長翁章梁、議長張明達等人向神明參拜，與鄉親分享喜訊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁上任以來，積極帶領縣府團隊力拚轉型，今傳來好消息，嘉義縣中埔鄉公館農場產業園區及水上鄉南靖農場產業園區獲行政院正式核定開發，翁章梁與議長張明達等人除鳴炮慶賀，向鄉親分享喜訊，也說「嘉義縣邁向農工大縣一大步，在地就業機會也往前一大步。」

經濟部為配合台商回台土地需求，就中南部產業園區開發，第一階段優先短期開發方案，行政院22日已核定開發，而中埔鄉的公館農場、水上鄉南靖2處開發案都被列入本階段優先開發方案，其中公館農場產業園區總開發面積為75公頃、產業面積為52.5公頃，南靖農場產業園區採分期分區開發，農場面積為226公頃，總開發面積為140公頃、總產業面積98公頃。

翁章梁說，公館及南靖園區開發案縣府及地方引頸期盼許久，過程中受各界諸多協助，行政院終於核定開發，他第一時間致電立委陳明文、蔡易餘分享喜訊，感謝兩位立委對嘉義的重視與關心，加上議長張明達所領導的議會，縣府團隊及鄉鎮公所都極為關心此案，嘉義縣上下齊心攜手合作，終於在今天收到好消息。

翁章梁說，未來地方將全力配合中央的開發，相信未來3年兩處園區開發後，結合馬稠後後期園區，將帶動嘉義縣整體的經濟發展。中埔鄉長李碧菁說，中埔鄉非常適合民眾居住，什麼都有就缺一個工業區，感謝翁縣長與陳明文立委相挺，期待在開發後，中埔鄉將越來越進步，帶動經濟繁榮；水上鄉長劉敬祥也大力讚譽，縣府上下齊心發揮團隊力量，帶動百年建設，創造就業機會，水上發展，從現在開始。

(中時 )