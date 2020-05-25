25日上午警方查扣林男的改造手槍、子彈、二級毒品安非他命等證物。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

新北市林口區23日上午8時許驚傳槍響，民眾原以為是鞭炮聲，以妨害安寧向警方報案，警方獲報後，調閱監視器發現應為槍響，循線找到35歲被害車主翁男，翁男聲稱因感情糾紛被44歲林男朝座車開槍，25日上午警方在恆春將林男逮捕到案，警訊後依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。

據了解，林男不爽女性友人與翁男關係親密，23日上午8時許林男至翁男家埋伏，在大馬路上直對翁男座車開槍洩憤，導致翁男座車左側前、後車門有2處彈孔。

翁男直至警方詢問時，才聲稱疑似感情糾紛被林男開槍，林口警分局立即與刑事警察局、新北市刑警大隊、新竹縣刑警大隊、桃園市警局桃園分局、蘆竹分局、海巡署艦隊分署成立專案小組共同偵辦。

24日專案小組南下屏東恆春，掌握嫌犯藏匿處所，警25日上午趁嫌犯退房，見時機成熟，展開查緝、壓制嫌犯，順利將林男拘提到案，也查獲槍支、子彈、二級毒品安非他命等證物，警訊後依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。

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(中時 )