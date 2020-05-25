根據消息人士透露，日產雷諾日法汽車聯盟將宣布新一波減產與裁員的撙節成本計畫，總規模超過50億美元，其中日產汽車年產量將再縮減100萬輛。

消息人士指出，日產雷諾將於周三起一連三天宣布新的撙節計畫與加強合作的細節。雷諾握有日產43.5％的股權。

日產部份，新一波減產裁員的撙節規模約在30億美元左右，其中汽車年產量將減少100萬輛至550萬輛。

日產2019年7月宣布一波大規模減產裁員的方案，撙節規模也是30億美元，計畫至今多已執行，總計裁員近15,000人。

不過，由於新冠肺炎疫情重創全球車市需求，即便實施新一波撙節方案，日產的產能仍大於需求，一名熟知日產內部運作的人士指出，「在高恩（Carlos Ghosn）掌權時期，日產擘畫的願景是年銷700、800甚至900萬輛汽車，所有的預算都按照相關願景所編列。」

在疫情封鎖期間，日產美國地區總共有1萬名員工放無薪假，這次新一波撙節計畫美國預計不會有大規模的永久減產動作，但日產準備將關閉密西西比州康頓的一條生產線。

雷諾方面，該公司規畫未來三年結構成本至少要刪減20億歐元（22億美元），減幅約20％。

雷諾撙節方案擬以關廠為主軸，但由於該公司剛向法國政府申請50億歐元的疫情紓困貸款，所以此時宣布關廠裁員顯得特別敏感。法國經濟部已要求，雷諾需將技術先進的業務留在法國，電池研發業務則留在歐洲。

高恩原本設定，日產雷諾聯盟2022年全年銷量將衝到大約1,400萬輛，搶下全球第一大車廠的寶座，但據消息人士指出，即便在疫情未爆發前，市場需求並未達原先預期，而今在爆發新冠肺炎後，目前設定的2022年銷售目標已降至約1,000萬輛。

(工商 )