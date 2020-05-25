星國駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今年新上任，並在台灣疫情趨緩後首度拜會市長林智堅，雙方就科技產業與防疫工作深度交流，也是新竹市政府在疫情後重啟的首場城市外交。葉偉傑對於台灣的防疫工作印象深刻，此次來訪盼深度交流彼此在高科技新創產業及IOT物聯網的發展。

葉偉傑30年前就因服兵役造訪過台灣，對台灣並不陌生，他對新竹市的高出生率敬佩不已，由於新加坡也正為出生率低而煩惱，他認為新竹市是很好的學習對象。葉偉傑指出，因應人口結構老化，新加坡致力推動工業自動化及IOT物聯網發展，同時也發展更高附加價值新創產業，彌補勞力密集產業因成本提高外流，新加坡也有科技園區，他感謝市府協助引介竹科管理局做更深入交流。

林智堅介紹，為讓市民有更好的生活環境，他透過優質公共建設翻轉新竹市，另外在城市願景規畫方面緊扣著具未來性的戰略產業發展，特別是與新竹科學園區合作打造的「竹科X」基地，將吸引高端科技的企業總部與研發中心進駐，強化新竹市半導體總部經濟的地位。

此外，林智堅市長也與葉偉傑分享此次竹市府在防疫上的努力，包括在疫情早期聯合5大醫院成立防疫作戰聯盟，與工研院合作研發電子圍籬APP的科技防疫等。雙方同意在防疫工作上應不分國界，互助合作方能戰勝疫情。

葉偉傑最後力邀林智堅走訪新加坡，林智堅表示，新竹市除了以科技產業聞名外，在文化發展上也有良好成果，他期待有機會到訪星國，學習新加坡的公共建設、都市計畫與新創產業發展，更透過城市外交為兩國友誼持續增溫。

(中時 )