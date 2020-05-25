嘉義縣議會25日臨時會中，議員陳柏麟質詢，有一位學生想讀竹崎鄉某國小，因校方表達方式不當，使家長認為校方預設立場，顯有拒收之虞，他接獲陳情後，向縣政府反映，但始終沒得到一個令人信服的答案。縣府教育處長陳添丁澄清，校方是建議其可考慮特教學校就讀，無拒收意思。縣長翁章梁說，將由副縣長吳容輝成立專案小組調查，於下周定期會報告。

陳柏麟今日質詢時，有當地居民在觀眾席舉布條抗議，上面寫著「某國小校長無故拒收本村學生」，陳說，他接獲家長陳情，說想讓自己的孩子就讀某國小，但校方在未經任何審查程序，就說「不想收學生」，至今他反映過一個月了，縣府不僅未平息眾怒，居民還連署要求校長下台。

陳添丁答詢，針對該國小校長是否有羞辱家長，正在調查當中，另，4月23日接獲家長陳情後，督學有找家長訪談，5月11日收到民眾連署陳情更換校長，隨即指派督學再到校查處輔導，後續也一直在調查，一切都秉公處理。

該學生父親說，當初選擇這間是因離家近，孩子方便就學，報名時，校方說「會收學生」，但建議他們選擇其他學校特教班，聽到後非常難過；他抨擊，孩子雖是身心障礙兒童，但很聽師長的話，但校方僅聽聞孩子狀況，未實際見到面，就「預設立場」。

陳添丁會後轉述校方說法，因學生大小便無法自理，基於對學生最佳考量，善意建議其可考慮特教學校就讀，沒有拒收意思。陳添丁說，該生經專人評估後有特教需求，此案經督學調查，是校長與社區互動不足，致缺乏互信基礎，目前在最終查處階段。

(中時 )