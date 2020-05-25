針對行政院所提振興券正規劃於七月份上路，如何讓台中購物節成為民眾使用振興券的首選，市議員林德宇25日在議會財經業務質詢中要求，經發局應確實掌握購物節的招商進度，別把招商壓力丟給區公所第一線同仁，更應掌握振興券的消費大餅，整合加碼至購物節App中提供額外抽獎機會給振興券使用者，創造振興券首選消費在台中的誘因。

林德宇說，今早國發會主委龔明鑫已透露振興券的發行方式及券額並預計7月上路，台中購物節與振興券發放的時程剛好重疊，經發局應提出連結兩者的機制，達到加乘的刺激消費效果。

林德宇建議經發局，應在購物節的App中註記振興券使用者，並提供額外的抽獎機會，讓民眾有很好的誘因來台中消費，讓台中成為使用振興券的首選；他要求經發局在總質詢時提出具體措施作為回應。

經發局長張峯源表示，林德宇的提議很好，經發局會跟觀旅局結合宣傳，讓民眾帶著振興券來台中觀光旅遊，進而在台中購物節消費，達到1＋1大於2的效果。目前優惠店家是用統編去綁code，如果振興券也有一個可以綁code的這個東西，算在台中的消費，這樣應可以來合併計算。

針對購物節招商，林德宇說，去年經發局籌辦第一屆購物節時，將部分招商業務轉交給各區公所，才好不容易達成兩萬家的目標。他提醒市府團隊，各局處都不應把自己無法消化的業務隨意丟給「末梢神經」，也就是公所同仁；所以經發局這次絕對不能重蹈覆轍，讓里幹事、公所同仁再上街到處招攬店家參加活動。

張峯源說，他非常感謝林德宇的提醒，公所第一線人員在疫情期間都很辛苦，經發局不願意增加他們的負擔，會繼續努力招募廠商。

林德宇強調，去年購物節期間，雖然可以看到發票登錄額有25億，但難以判斷有多少是屬於原本日常的消費、多少是刺激性的創造消費，他希望經發局這次能提出更具參考價值的數據資料，讓參與的店家了解購物節對他們的具體幫助有多少。

(中時 )