「全台最強業配王」陳時中日前率隊遊墾丁引爆追星潮，他所穿的花襯衫、木屐紛紛爆紅，粉絲電話灌爆店家，恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會趁勢推出「2020最時髦穿搭遊程」，歡迎大家穿花襯衫、木屐輕鬆遊恆春。（謝佳潾攝）

陳時中穿起木屐，說自己高了好幾公分。(中時資料照/林周義／攝影)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中號稱「全台最強業配王」，日前率隊遊墾丁引爆追星潮，他所穿的花襯衫、木屐紛紛爆紅，粉絲電話灌爆店家，恆春半島觀光產業聯盟與屏東縣觀光協會見狀趁勢推出「2020最時髦穿搭遊程」，歡迎大家穿花襯衫與木屐輕鬆遊恆春。

「國旅最時髦！」恆春半島觀光產業聯盟指出，阿中部長穿花襯衫搭木屐遊墾丁，已經掀起追星旋風，不僅手工木屐業者的電話被打爆，花襯衫的詢問度也暴表，可見此穿搭風成了目前國旅新潮流，因此決定趁勢推出最時髦穿搭遊程，讓遊客再次愛上恆春半島。

屏東縣觀光協會表示，花襯衫代表墾丁最主要的元素，象徵海洋、熱情、陽光與放鬆，也是屏東參與各國旅展最主要的裝扮，在所有人都穿正式西裝的場合中，穿花襯衫的屏東業者顯得特別搶眼，不過因「阿中版」的布料是從國外進口的涼感布，目前缺貨中，已追加訂單。

至於木屐，手工業者王明堂對「阿中旋風」笑得合不攏嘴，他說，他雖是恆春老街唯一1間手工製木屐又可刻字的老店，但也是逃不過疫情的影響，疫情期間約每周賣出1、2雙，得外出工作才能維持生計，不過自從阿中部長穿上他的木屐後，1天就可賣出10雙。

王明堂說，近日都有外地客特地來找他買「阿中木屐」，他很感謝遊客的愛戴，不過他想告訴大家，全台還有其他地方有在賣手工木屐，希望大家也可以去看看，讓整個木屐產業活絡起來。

(中時 )