對於台灣基進立委3Q陳柏惟5月18日在立法院質詢國防部，關於大陸挖砂船大肆開挖，改變台灣灘海底地形，製造潛艦活動空間議題，前海軍艦長張競博士投稿媒體深入分析，要說大陸船舶在台灣灘盜採海底砂石是項秘密軍事工程障眼法，恐怕很難讓人信服。
張競博士在《輕新聞》撰文深入介紹「台灣灘（Taiwan Bank）時回憶，他從海軍官校畢業後，在台灣海峽南來北往巡弋時，不知道在「台灣灘」周邊經過多少回，因為該處海域存在許多妨礙航道之淺灘暗礁，處處充滿危機。
張競指出，「台灣灘」海底之所以會累積如此多泥砂，乃因夏季時黑潮會從菲律賓東部海域北上，在巴士海峽產生兩個黑潮分流，分別在臺灣灘以及澎湖群島附近，海底地形突然變淺，促成「湧升流」，此種湧升流會將海底營養含鹽物質帶到淺海，有利於澎湖漁業。
而過去幾年來，由於大陸對於開採砂石管制極為嚴格，因此盜取海沙在大陸便有利可圖，且市場需求強勁。
張競特別強調，大陸治安機關其實嚴加取締在「台灣灘」盜採砂石，且在「台灣灘」盜採海砂被台灣海巡署取締逮捕，甚至判刑的相關報導亦甚為詳實，並未刻意隱諱避談。所以要說大陸船舶在「台灣灘」盜採海底砂石是秘密軍事工程障眼法，恐怕很難讓人信服。
從軍事角度來看，張競質疑，潛艦作戰伏擊海域，是否必須要經過充滿凶險有礙航行的「台灣灘」海域？除非其他海域受到封鎖完全不可能通航，否則對於水面艦艇或是水下潛艦，選擇通過「台灣灘」的可能性究竟會有多高？
張競直言，潛艦伏擊陣地必須是水下絕對不存在妨礙航行地形之特定海域，才能夠便於潛艦隱匿行蹤進入接戰海域，並且在攻擊後迅速安全脫離戰場，而不是像地面部隊伏擊陣地般的散兵坑。所以光是依據文字瞎猜胡亂牽扯，就會鬧出嚴重笑話。
文章來源：《輕新聞》張競：談談臺灣海峽那片灘
(中時電子報)
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