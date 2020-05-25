由於季前練球時不慎扭傷左腳踝，讓國泰後衛吳宜庭整整養傷1個多月，直到女子超級籃球聯賽(WSBL)第15季都打一半了，才總算回到場上拚戰，沒想到吳宜庭一回來就有夠準，全場投6中4，含三分球投4中3，更貢獻11分、4助攻。

繼續瞄準10連霸的國泰人壽，最後以91比60橫掃台灣電力，除摘開季9連勝，更是跨季35連勝，只是都打完前3循環賽事，吳宜庭才重新回到場上打球，讓她不禁坦承，「事實上我一直很著急，多虧因為新冠疫情影響，比賽延期了。」

「假如照著原定計畫今年3月開打，我一定更加急迫想要回來，」吳宜庭說，「其實在我心裡，從來沒想過要在哪場回來，一切就看鄭慧芸教練的安排，沒想到今天賽前熱身時，慧芸姊突然告訴我今天上場，讓我心情確實有點開始緊張。」

不過吳宜庭本季的初登板，表現算是可圈可點，尤其是手感相當火燙，問她為何這麼準？她回答，「就是別想太多，畢竟我才剛回來，只想努力別成大家太大的負擔，目前我對自己防守較不滿意，很多時候沒跟隊友協調好，也缺少溝通。」

由於國泰本季從大陸回來3名「學姊」，分別是黃凡珊、陳鈺君與王維琳，勢必壓縮到吳宜庭上場時間，但她表示，「有了她們回來，我就是抱持學習心態，努力學習不一樣的經驗，就算待在場下看也有幫助，反正我現在就是隨時準備好。」

(中時 )