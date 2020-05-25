最新「財富管理客戶理財趨勢調查」大出爐！中信銀行25日發布「財富管理客戶理財趨勢調查」，因疫情影響，五成二受訪民眾對於報稅有疑慮，包含「不了解繳稅工具、繳稅優惠訊息與稅法制度」等，且有57％民眾，對今年度所得稅改制重點不了解，中信銀行提醒，稅務規則可能因政府政策重點修訂調整，若未確實了解稅制變化，恐錯過最適用的稅務申報方式。

中信銀行「財富管理客戶理財趨勢調查」針對台灣地區中信銀行財富管理客戶進行網路調查，調查期間自2020年4月20日至5月3日，有效樣本574人。

中信銀行指出，對於稅制改制有認知的民眾，對「因應疫情調整申報與繳納稅金政策」最有感。整體而言，民眾最關切的稅務議題為「不動產轉移」、「贈與稅及遺產稅」、「海外資金匯回」等，中信銀行建議民眾可以透過理財專員協助，展開個人或家庭財務規劃，中信銀行全臺各分行皆提供「全方位家庭理財健診」服務，全面檢視個人與家庭理財目標，進行專屬規劃。

至於民眾偏好的繳稅管道，有五成九的受訪者以「信用卡」為主要繳稅工具，中信銀行也趁勢整理不同族群適合的繳稅方式，大打優惠。針對「小資族群」鼓勵用數位帳戶，只要新戶以My Way臺幣數位帳戶或連結My Way臺幣數位存款帳戶之簽帳金融卡，透過財政部稅務入口網或財政部稅額試算書QR Code繳交綜合所得稅，繳稅金額滿新臺幣1,500元，並完成指定數位任務，就有現金回饋新臺幣150元，免登錄且無名額限制，每個My Way臺幣數位帳戶限享回饋一次。

至於「大額繳稅族群」，中信銀則建議用中信卡繳稅，不限卡別、不限稅額，享刷卡免手續費，並提供信用卡最高12期分期0利率（簽帳金融卡不適用分期），中國信託商旅鈦金卡卡友刷卡繳納稅款，則有0.2％現金回饋無上限，針對單筆稅額達新臺幣100萬元（含）以上且一次付清之客戶，中信銀行加碼0.168％現金回饋（加碼回饋上限為新臺幣4.5萬元），最高有0.368％現金回饋。

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