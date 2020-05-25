台中市長盧秀燕日前開記者會宣佈第2屆台中購物節7月要登場，繼去年送出千萬豪宅後，今年獎品會更豐富，絕對不會讓大家失望🥰「絕對不會讓大家失望」的首獎還會不會是千萬豪宅？還是有比千萬豪宅更好的獎品？市議員林祈烽與施志昌在今天的財經業務質詢時，直接詢問令狐副市長和經發局長張峯源，今年的首獎是什麼？

副市長令狐榮達說，目前還在努力的募集獎品，可能有車子、現金，房子也是努力的目標。經發局長張峯源表示，獎品分2部份，包括房子、車子、現金都在規劃中，有一部份是確定的，一部份還在努力中，實際狀況還是要等市長來跟市民報告；今年整體獎項數變多、內容變豐富，抽獎時間週期也增加📈

林祈烽指出，市府長官的回答很有「玄機」，購物節的宣傳活動都已經開跑了，抽獎贈品還在努力募集中，這到底是怎麼回事？一場沒有誘因的購物節活動，連最大獎是什麼都說不清楚，活動怎麼可能辦得成功呢？還有，今年到底還有沒有千萬豪宅可以抽獎啊！

(中時 )