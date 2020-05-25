環保署長張子敬(中間白衣者)參訪虎山實小，學生獻上以校園撿拾的種子製成花圈送給他。

環保署長張子敬及環保局、教育局等人參訪虎山實小，學生上場生動介紹所學。(曹婷婷攝)

學生生動解說，在場大人們都相當專注聆聽。(曹婷婷攝)

落實生態理念於校園、生活，台南市虎山實小是台灣第1所榮獲國際認證Eco-Campus2面最高榮譽綠旗的代表學校，6月5日世界環境日，虎山實小孩子將化身小署長與環保署長張子敬對話環保生態理念，張子敬今天下午專程訪視虎山實小，聆賞學生簡介也親自體驗拔菜，讚許虎山實小是台灣生態學校模範生。

虎山實小甫榮獲遠見天下「未來教育」大獎，長期深耕環境教育、推動聯合國Eco-Campus生態學校特色課程，環保署長張子敬、台南市長黃偉哲今天親自蒞校參訪，虎山孩子們分別在草地操場上、開心農場及校園各個角落，向來賓展現友善環境的具體學習成果，生動詮釋課程所學知識，讓張子敬當場頻頻點頭稱許。

張子敬說，過去談到環保、生態成果，不外乎把家園環境清潔，但學校已經深化到將生態理播灑在校園，不只是維護環境整潔乾淨而已，而是進一步實踐環境永續、友善生態等，尤其從小朋友開始做起，進而感召、影響身邊的人；他說，這跟新冠肺炎疫情防疫一樣，每個人都從自身做起，就能有好的成果。

他說，目前全台有433校參與生態學校，獲得認證的有166校銅牌、104銀牌、綠旗僅11校，6月5日將安排小小署長對談，傾聽學生對於生態、環境想改變什麼，激盪對環境的新想法，他笑說，今天是先來做功課，以免被學生考倒。

虎山實小校長林勇成表示，學校一學年分四學季，上課10周便有2到3周假期，在老師努力下，發展低年級「生物多樣性～樹的種子」、中年級「永續森林～備料庫」及高年級「大地之母～蓋亞料理」等低碳、實踐友善環境特色課程，同時也整合學校內外環境，推動「友善環境」為核心精神的Ecos School生態小學課程，實踐虎山「生態小學，孩子的探索樂園」的理想。

林勇成表示，虎山實小推動的與國際接軌的聯合國的Eco-Campus生態學校系統，學校老師們以「永續森林-校園大尋寶」為主題將教學成果投稿到芬蘭的環境教育期刊Journal Ympäristökasvatus (Environmental Education) ，成為台灣第1所課程成果刊載於芬蘭期刊的代表學校；團隊近年利用暑假前往歐美等國，透過Eco School 生態學校課程的實踐與分享，與聯合國 SDGs 國際連結的教育創新，和國際多所生態學校交流，讓虎山走出臺灣。

教育局表示，虎山實小繼3年前獲得綠旗後，2018年再度取得第2面綠旗，更是台灣第1所被芬蘭教育期刊介紹的學校，受邀到教育部發表學習成果，成績亮眼，教育局也正積極推展學校透過生態學校認證，營造友善的綠色校園環境，目前台南有21校獲認證，將持續擴展台南市綠色版圖。

(中時 )