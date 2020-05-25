搶日環食商機，嘉義市有飯店業者主打在高空露台就能賞天文奇景，不用人擠人。（呂妍庭攝）

搶日環食商機，嘉義市政府與旅宿業者25日大力行銷天文奇景相關住房、觀日優惠。（呂妍庭攝）

搶日環食商機，嘉義市飯店業者推出許多餐飲優惠。（呂妍庭攝）

搶日環食商機，嘉義市飯店業者推出許多餐飲優惠。（呂妍庭攝）

搶日環食商機，嘉義市政府與旅宿業者賣力行銷住房優勢，市長黃敏惠（右）等人還示範如何在高空露台看日環食。（呂妍庭攝）

百年天文奇景日環食6月21日夏至當天登場，嘉義市位處最佳觀賞地點，有主場優勢，為吸引更多天文迷和民眾來嘉義市欣賞「上帝的金戒指」，嘉市多家飯店業者推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案及露天觀日等客製化服務，要走出疫情低潮，衝一波天文商機。

為迎接6月21日夏至日環食天文奇景，嘉義市政府今舉辦行銷記者會，15家旅館業者代表齊聚在酒店R樓空中花園，除讓大家搶先體驗在高空露台觀看日環食的愜意，旅館業者也趁勢宣布推出住宿、餐飲優惠專案，像是入住高樓層房型優惠方案、贈送雙人英式下午茶，悠哉吃美食賞日環食，或是貼心送上觀賞日環食的專業太陽濾鏡，讓各地天文愛好者歡喜來嘉觀賞日環食，還能撿好康。

市長黃敏惠說，這次疫情因為，國外天文迷無法前來，多少有點遺憾，正因為如此，身處環食帶的我們，更要把握200年一次的機會，全程參與、紀錄、分享難能可貴的日環食，強調最關鍵的上帝金戒指「環食始、食甚、環食終」只有短短的1分鐘，寶貴天文奇景稍縱即逝，一定要記錄見證。

嘉義市天文協會理事長莊明娟指出，上一次夏至出現日環食是400年前，這次天時地利人和，只要天候得宜，嘉市是絕佳觀賞景點，尤其這次食分很大，太陽將被月亮遮住99％以上，只剩不到1％的光，建議大家除了看天文奇象，不妨觀察周遭環境的變化。

(中時 )