防疫5月天，關懷獨老，動起來。彰化銀行贊助華山基金會「愛老人 動起來」公益活動，25日在華山人瑞天使站舉辦捐贈儀式，彰銀董事長凌忠嫄率先宣布認捐450份端午關懷禮致贈弱勢長輩，並提醒民眾防疫也要顧健康，在家更要勤運動。

5月25日是世界預防中風日，為了鼓勵長輩們在防疫期間保持正常生活作息，多運動顧健康，彰銀攜手華山基金會將每年在台北市舉辦的大型老人運動會，轉變為小而美的個人運動操，特別選在世界預防中風日，請來專業體適能老師為長輩示範居家簡易伸展操，讓長輩外出、居家都能夠透過適度的運動，預防中風危險。

凌忠嫄也陪同到場的長輩一起跟隨老師動起來，會後更提醒大家勤洗手，注意環境清潔，力行防疫新生活運動，在落實防疫之餘，也要放鬆樂活。

此外，彰銀也特別藉由活動，呼籲社會各界與善心的民眾，照顧弱勢長輩不能等，防疫也要做公益。

彰銀表示，突如其來的疫情，造成國人生活型態及經濟活動驟變，連帶讓社服團體募款不如預期，例如華山基金會第一季捐款就較去年減少3成5，若情況持續下去，恐影響弱勢長輩服務，使長輩的生活處境雪上加霜，期望社會大眾繼續給予支持，有錢出錢、有力出力，共同守護台灣的長輩。

華山基金會為照顧弱勢長輩，目前已在全台成立389個愛心天使站，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。現在正發起「愛老人 動起來」公益行動，希望用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在防疫期間，持續感受愛與關懷，心中不孤單。

彰銀在地經營逾百年，長期關注社會問題，投身公益行動，除關懷弱勢獨居老人，提供弱勢學子助學金及協助培育偏鄉體育選手發展外，同時秉持以客為尊、照護員工、樂活環保愛地球的信念，持續深化永續經營並善盡企業公民責任，期待匯集每一份力量讓這個世界變得更美好。

(工商 )