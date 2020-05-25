已婚的張姓特勤人員2016年間在總統府服務，偷吃陳姓小三還讓她懷孕，元配直到懷孕申請托育津貼，在戶籍謄本中看見張男有個兒子，才驚覺被出軌，甚至氣到流產。元配提告求償，台北地院判張男應賠50萬元，小三則因不知張男已婚，獲判免賠，可上訴。

元配主張，她2018年1月間上網申請托育淨貼，見丈夫的戶籍謄本記載1名2017年6月23日登記的兒子，她當時詢問丈夫，丈夫解釋幫親戚認領小孩，但後來發現常有不詳女子打電話追問丈夫行蹤，她起疑追問，丈夫才承認出軌。

元配說，她得知真相後通苦萬分，懷胎8週還因此流產，故向丈夫、小三連帶求償100萬元。

小三則喊冤，稱他透過友人介紹認識張男並交往，曾短暫分手，2016年10月才又複合，因知道張男擔任特勤維安人員，工作性質特殊，才沒有過問張男背景，直到小孩出生要報戶口，張男先是推託不願給身分證，直到2017年5月21日才承認已婚。

張男則稱，小三曾和他一起經營網拍，赴銀行開戶時，2人都要出示身分證，小三當時就應知道他已婚，要小三和他一起負賠償責任。

法官指出，現代男女交往型態多變，情侶交往不一定會查看對方身分證件確認婚姻狀態，且就算張男與小三一起開戶，身分證應是由張男親自交給行員，難認小三有在文件上簽名，就認定她看過身分證配偶欄。

法官認為，元配舉證不足，不足以認定小三知道張男已婚還交往，無須賠償，但張男出軌並與小三生下1女，害元配精神痛苦，事證明確，判賠50萬元。

(中時 )