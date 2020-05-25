蔡仕霖（右）、徐麗敏夫妻租下將軍區農會閒置空間，開設「地利小食」，推動農遊行程、農產入菜，協助婦女二度就業，今年也通過南市府文化局社造提案，獲資源挹注。（莊曜聰攝）

地利小食友善育兒職場

台南市將軍區的返鄉青年蔡仕霖、徐麗敏夫妻在2017年承租農會倉庫，共同經營「地利小食」，以在地生產的新鮮蔬果、養殖的魚蝦入菜，並導入農村體驗行程，相當受到歡迎，聘請的員工包括在地及鄰近社區的中高齡、二度就業媽媽，而且還能帶小孩一起上班，有工作同時又能兼顧家庭，讓人直呼「好幸福」。

地利小食不單純只賣鍋物，而是建立一個平台，讓民眾能夠認識農田、認識農作、認識農事，知道自己所吃的食物是如何生產出來，體驗農民辛苦、也能對土地感恩，這幾年也透過多元就業方案、回農計畫等，讓社區媽媽加入工作行列。

蔡仕霖、徐麗敏夫妻在2年半前有了愛的結晶，深感兼顧工作與家庭並不容易，也想到有不少女性可能因為家庭必須放棄工作，如果有兩全其美的方法就好了，因此從去年起開始招募在地的年輕媽媽加入團隊。

徐麗敏說，包括她在內，團隊一共有7位全職的育兒媽媽，這些媽媽希望能陪伴自己的孩子長大，但又希望透過工作追求成就感，所以地利小食提供一個友善育兒的工作環境，在辦公室裡就有育兒空間，也會分配時間輪流擔任保母，讓其他人能夠專心工作。

這些年輕媽媽可說是臥虎藏龍，在當家庭主婦前，有當幼教老師的戴憶惠，有經營民宿的蔡明娟，吳文靖在知名咖啡連鎖企業服務，高菀苓還曾經是拿下北大武山文學獎的作家，因為結婚生子不得不離開職場，但現在都在這裡找到新目標。

(中時 )