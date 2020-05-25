原定於6月舉辦的法國安錫國際動畫影展，4月決定因新冠肺炎疫情宣告取消所有實體活動，近日主辦單位也宣布，將改為線上售票影展。主辦單位於官網發佈公告表示，這是安錫動畫影展所提供前所未有的服務，網路為大眾創造了交流、發現的機會。

安錫動畫影展也在網路上公告了所有競賽單元的入圍片單，其中也能看見台灣創作者的身影，如《返校》導演徐漢強與阿根廷動畫導演洛可可(Marco LOCOCO)合作的VR動畫《星際大騙局之登月計畫》，即入圍VR單元，與各國優秀創作者角逐大獎。

今年以動畫短片《Puppy Love》入圍台北電影獎最佳動畫片的導演陳怡聞，同以《Puppy Love》入圍安錫動畫影展學生作品組，以色彩鮮明繽紛的風格，描述長年單身沒人愛的蘋果主人，如何將自己的愛戀寄託在他豢養多年的狗身上，又如何在小小的車廂內發生不可言喻的日常。

在線上安錫動畫影展中，主辦單位也強調，並非所有入圍影片都能在線上觀看，會依據特定地區或市場的合約放映條件而有限制，但每部入圍影片一定會錄製數分鐘的影片，介紹電影幕後製作歷程及摘要，讓影迷更能參與其中。

安錫國際動畫影展為世界四大動畫影展之一，每年6月於法國舉行，為期6天，是歷史悠久且規模最大的國際性動畫節。參展作品來自世界各大洲，不僅擁有國際性的動畫競賽，同時有專題研討會、動畫電影展覽交易會與創意專區，提供年輕創意者相互交流、專案競賽與媒合工作機會。

(中時 )