參與國際影展20年經驗的海鵬電影總監姚經玉，日前（5／23）應「中山73影視藝文空間」之邀，出席專題講座《好電影，他們說了算！》，大曝國際影展秘辛！姚經玉在介紹「歐洲三大影展」的重要性時，巧妙以巴黎「加尼葉歌劇院」作比喻，以其籌備的節目引領世界潮流現象，來說明每年的「年度最佳電影」如何出自歐洲三大影展－柏林、坎城以及威尼斯影展，進而對全球影展及產業產生影響。

他特別舉例去年榮獲坎城影展金棕櫚獎的《寄生上流》，之後在奧斯卡大獲全現象，並回顧奉俊昊當年的《玉子》及艾方索克朗（Alfonso Cuaron）的金獅獎電影《羅馬》在國際影展上造成的衝擊，以及分析「坎城影展不愛Netflix」真正原因。有趣的是，當席間提到「坎城是否欠阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）一座金棕櫚獎」時，姚經玉語出驚人地說，「開獎前即預測他不會得」。

受到新冠疫情影響，今年全球影展時序大亂，其中最動輒觀瞻的就屬坎城影展。姚經玉表示，鑒於今年席捲奧斯卡的《寄生上流》，正是去年坎城金棕櫚獎得主，加上入圍奧斯卡的《痛苦與榮耀》、《從前，有個好萊塢》、《悲慘世界》、《火箭人》、《燈塔》，以及紀錄片《親愛的莎瑪》、動畫片《隻手冒險》等片也都發跡坎城，「坎城今年會端出什麼菜色？」成為全世界矚目的焦點。

姚經玉大曝影展秘辛。（海鵬影業提供）

尤其目前疫情進展不明朗，就連「奧斯卡前哨戰」威尼斯、多倫多影展都不確定能否如期舉辦，加上美國電影產業復甦無期，奧斯卡似乎也信心動搖，日前更傳出「可能延後舉行」的消息，讓人對這些一級影展的影響力更有體悟，畢竟每年會看見哪些「好電影」，確實還是「他們說了算」。

華語片上次在奧斯卡發光，是台灣導演李安2001年以《臥虎藏龍》奪下最佳外語片。華語電影近年在三大影展獲獎紀錄則有：侯孝賢導演2015年以《刺客聶隱娘》奪下坎城影展最佳導演獎，隔年攝影大師李屏賓以《長江圖》勇奪柏林影展銀熊獎（特別藝術貢獻獎）。2019年大陸演員王景春、詠梅以《地久天長》在柏林稱帝封后，同年香港導演楊凡再以《繼園臺7號》奪下最佳劇本獎。

姚經玉也提及去年柏林影展發生張藝謀新片《一秒鐘》因「技術問題」退賽的憾事，以及台灣導演蔡明亮今年以《日子》奪下柏林泰迪熊評審獎的榮耀，更對華語電影未來在三大影展攻城略地，也提出了他的見解。他同時將台灣電影在國際的競爭優勢與劣勢做了分析，針對台灣新導演百家爭鳴、產業一條龍政策，甚至「華語片奧斯卡」金馬獎的光環效應等都有精闢剖析，但他也對台灣創作人才大量流失，以及缺乏號召力的國際發行商表示擔憂。

姚經玉並舉《大紅燈籠高高掛》、《霸王別姬》與《臥虎藏龍》為範本，寄望兩岸能以「華語電影進軍全球」為信念，在不久的未來重啟合作。該場講座觀眾反應十分熱烈，原本一小時活動進行至90分鐘才告結束，觀眾提問踴躍欲罷不能。「中山73」專題講座6月13日將邀金馬執委會執行長聞天祥開講「從《外慾》開始－義大利導演佛森歐茲派特」。

(中時 )