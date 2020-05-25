週一(5月25日)國際現貨黃金價格開於1731.81美元/盎司，金價開盤後震盪下行，最高至1736.77美元/盎司，最低至1724.01美元/盎司，截止發稿北京時間週一15:09，現貨黃金跌逾8.49美元，日內跌幅達0.49%，現報1726.58美元/盎司。儘管支撐金價遠高於每盎司1700美元，但一些分析師認為金價仍很難突破每盎司1800美元。

道明證券全球策略主管Bart Melek指出：「黃金目前回撤到1735美元以下，脫離上周高位，這仍然是我們難以看到黃金突破1800美元的模式的一部分原因。」

這位策略師說，相當強勁的股市、堅挺的美元以及對短期內通貨緊縮的擔憂使金價保持在這一窄幅區間內。

他說:「我們已經看到消費者價格指數出現了負增長。這意味著實際利率不太可能下降。如果有什麼不同的話，那就是實際利率有可能上升。目前，美聯儲採取負利率的可能性非常小。」

Melek預計金價將繼續在近期交易區間的下半部分交易。「在較高的一端，它將是1765美元，在較低的一端，它將是1705美元。我們可能會看到黃金在1715美元的下限附近交易，在高點處我們可能會看到金價達到1750美元，」他解釋道。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski補充道，市場目前有點處於等待模式。他指出，金價的上行和下行空間有限。

他說:「黃金價格在上漲，市場正在穩定，等待著事態的發展。在央行所有的刺激措施背後，黃金仍有很大的推動力。與此同時，我們正處於重新開始的階段，不再有恐慌。」

Cieszynski對短期金價持中性看法，但長期看多，他預計下一個主要阻力位將在2011-2012年的1820美元。

隨著不斷加劇的緊張關係推高了金價，壓低了股市。看漲黃金的人士正關注地緣政治緊張局勢的發展，這可能最終幫助金價突破令人垂涎的每盎司1800美元的水平。

荷蘭國際集團(ING)策略師表示:「地緣政治緊張局勢再次引發了對另一場貿易戰的擔憂，投資者可能將再次看到歷史重演。」

LaSalle Futures Group高級市場策略師內多斯週五對Kitco News表示：「黃金表現非常好。隨著美元走強，我們正看到黃金價格從底部回升。黃金測試價了1722美元，這是20日移動均線。在美元走強的情況下，金價能夠上漲，這一點很重要。」

(中時電子報)