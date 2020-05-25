美中對抗已開始像疫情一般擴散至愈來愈多的層面，從貿易協定、華為、香港、病毒溯源，近日又在航空業復航問題上開闢新戰場，在兩國航線復航問題上相互掣肘，使得受疫情重創的航空業有如雪上加霜。

據《英國廣播公司》(BBC)報導指出，美國政府上周指責大陸阻撓美航空公司恢復往來大陸航班的要求。美政府立即要求幾家大陸的航空公司提交航班時刻表，預備進行報復，美方並警告，大陸航班可能存在「違律或對公共利益造成負面影響」的狀況。而更早之前，美國交通部曾短暫推遲了幾班大陸包機。

報導說，目前大陸國內航班逐步復飛，目前已恢復至疫情前約60%。但考慮到其他國家疫情仍嚴重，大陸對外國際航班管制措施依然嚴格。為了防止輸入性疫情，大陸民航局在3月29日開始執行「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一週一個航班。政策實施後，往來大陸的國際航線瞬間縮減90%，因此也直接推高了機票價格，「天價票」頻出。而且此一政策很可能會延續到6月。

報導指出，大陸限制國際航班與美國急於重啟經濟政策嚴重牴觸，美指大陸疫情爆發期間並未中斷雙方航班，因此希望中方能開放讓美方復航。目前已有美航開始販售機票，如果大陸民航局不准復航，美航空公司將會出現退票潮。美方為此向大陸抗議，並要求大陸航空公司報備航線資訊準備做為談判籌碼。

國際航空運輸協會（IATA）2月曾警告全球航空業今年營收將損失290億美元，才一個月後再將該數字上調到1130億美元。而隨著疫情的發展，這一數字再次上調到3140億美元。

報導表示，大型航空業在疫情下處境艱難，原本經營不善的航空公司更迅速倒閉。英國弗萊比航空（Flybe）3月宣佈破產，大陸海南航空也要求政府紓困，英國航空則宣佈讓3.6萬名員工停薪留職。南美第二大航空公司哥倫比亞航空公司也因大量停飛以致陷入流動性危機，正式申請破產。

國際航空運輸協會稱，2021年客運量將比疫情前下降3成到4成，完全恢復到疫情前水準可能要到2023年。

中美在復飛問題上的互相掣肘，將進一步延緩航空業復蘇進程。而對於航空公司而言，目前僅有的一國一週一次的航班，雖然班次少，但票價高，推高了利潤，而當前這部分收入現在也陷入危機。

(中時電子報)