泰國再推正宗爆笑恐怖喜劇《淒厲人僧》，邀請到在泰國有百萬粉絲的人氣直播網紅Aim Aue參與演出，個性開朗直爽的他，首次大銀幕作品就被嚇得雙腳腿軟，原來是為了實際拍出電影中呈現的恐怖荒涼感，劇組安排的場景都彌漫一股陰森恐怖氛圍，甚至找到真實的偏僻寺廟、火葬場、公墓等地拍攝。

尤其是在公墓拍攝的橋段，恰巧墓地位處深山密林之中，劇組深怕大夥驚擾地上遍布的「住戶」，沿途拉繩索並一一做上記號，囑咐工作人員只能跟著繩索走，絕對不可越線。而在前往拍攝的路上，得知身旁都是真實的墓地後，讓Aim Aue嚇到腿軟地說：「我整段路上都是一邊走，一邊拜拜說對不起！」

不僅如此，Aim Aue表示他有次休息時間稍微靠坐在佛像底下的石板上，直到被工作人員提醒，才曉得原來每座佛座下都是放聖物的地方，是不能隨意重壓或觸碰的，嚇得他立刻雙手合十，表示沒有不敬的意思。當正式拍攝時，Aim Aue竟感覺到有股「神祕視線」緊盯著他看，讓他背脊發毛直呼：「從來沒有這種詭異的感覺，覺得超級不自在的！」

另外，劇組的工作人員在拍攝期間也頻頻遇到怪事，某次道具組準備佈景時，附近的居民好奇圍觀詢問：「在做什麼工作，怎麼來了十多個人？」讓當下僅有的兩、三位工作人員聽了冷汗直流，拚命趕工後逃離現場，直至電影殺青後才分享這段恐怖插曲，讓一旁的主演們聽完都目瞪口呆。這一連串無法解釋的事情接連發生，也讓電影留下一股神祕且詭異的氣氛。

繼《淒厲人妻》、《這個高中沒有鬼》後，泰國電影再推出逗趣鬼片《淒厲人僧》，不僅蟬聯泰國雙週票房冠軍，票房更是大破1.5億泰銖，該片將於6月5日在台上映。

(中時 )