2019年7月涉嫌持刀刺死嘉義鐵路警察李承翰的鄭姓男子，被嘉義地院認定罹患思覺失調症、無辨識行為違法能力判決無罪，引發議論。經檢方上訴台南高分院後，25日首度開準備庭，法官陳珍如問他為何說「持刀刺向警察是要警示一下？」鄭答當時中邪了。二審檢方要求對鄭再進行精神鑑定，並鑑定有否反社會人格，但鄭的委任律師反對。

今天開庭時，鄭嫌對被控涉持刀刺死李承翰一事，當庭承認。但陳珍如詢問他「在案發後為何說持刀刺向警察是要警示一下？既然要搞，就搞大一點，他寧願死，如果沒有政府，就不把你當作警察」等話是什麼意思？一度說無法回答，還說當時中邪了、跟陰的有關，覺得當時警察是被人利用來對付他。

台南高分檢檢察官林志峯上訴主張，一審委託榮總嘉義分院沈姓醫師的精神鑑定報告不盡周延與專業，質疑該報告的證明力；被害人家屬委任律師林國明也認為，該鑑定報告有瑕疵，2人都要求再送鑑定。

林志峯表示，沈醫師說沒看案卷、只憑記憶印象，並在消費者眾多、吵嘈的速食店，以筆電寫下鑑定報告，如此鑑定報告不夠專業；沈醫師還說，鄭的智商只有76，如此低下的智商如何擔任配電工作？

此外，一審鑑定並未鑑別凶嫌是否有反社會人格？檢方認為，鄭嫌殺人行為時仍有辨識能力，建議再進行精神鑑定，並再傳訊鄭嫌的老闆。

鄭嫌委任律師則主張，沒必要再做精神鑑定，並認為再鑑定沒有法源依據；一審鑑定也未做反社會人格的鑑別；同時，一審也已訊問過鄭的老闆，反對檢方的要求。

法官仔細詢問再做精神鑑定、反社會人格鑑定及傳訊兇嫌老闆的必要性？檢方與被害人家屬委任律師都說，將再具狀陳述理由。最後法官諭知6月15日下午再開庭。

(中時 )