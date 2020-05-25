新冠肺炎疫情點燃全國數位學習風潮，新北市與Google、均一平台教育基金會共同推出「雲端創新師培計畫」，自5月下旬開設「雲端自主學習專班」，透過YouTube 線上直播進行Google Meet、Google Classroom及均一平台等操作教學。今（25）日由新北市副市長吳明機、均一平台教育基金會董事長呂冠緯、Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻，宣示官民協力合作，並與65所智慧學習領航學校視訊連線搶先體驗雲端師培。

吳明機表示，新北與Google、均一平台推出雲端創新師培，將於5月27日、6月3日推出2梯次免費線上專班，突破空間限制，由全市65所智慧領航學校教師率先參與，之後將手把手帶領全市各校老師熟悉視訊工具，翻轉數位教學新模式。

今天活動由海山國小進行雲端自主學習教學演示，該校為新北市智慧領航學校，亦獲選教育部科技輔助自主學校，由6年4班老師林宜橙和同學運用均一教育平台進行教學，老師在課前指派Google Classroom派發平台上的教學影片及習題，作為學生的預習作業，在正式視訊上課時，老師即能透過均一後台的分析報告，針對班上同學常錯的題目進行討論，提升教學效率。

林宜橙說，透過線上教學後台能即時掌握學生的學習歷程及數據分析，找到孩子精熟練習的起點，培養孩子自主學習的能力。

教育局表示，「雲端自主學習專班」共計6小時，3小時為均一教育平台基礎操作，3小時為G Suite教育帳號結合Google Classroom，進行互動教學設計和班級經營，課程採YouTube直播，提供各校老師線上學習「同步教學能力」與「非同步教學能力」。凡是全程參與課程並通過認證者，可獲得新北市教育局、均一、Google三方聯名認證電子研習證書。此外，「雲端自主學習專班」與「科技化學習扶助中心」師培認證系統進行整合，讓新北市教師可以依循同一套師培脈絡持續累積認證。

(中時 )