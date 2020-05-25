內埔警分局日前接獲農會通報，一名84歲鍾姓老農提領現金170萬元投資稻穀農作物，農會信用部主任直覺有異，且老農遲不肯透露金錢用途，便通知警方到場協助，所幸在員警苦心勸說下，他才驚覺受騙，成功保住上百萬元積蓄。

員警指出，接到通知趕赴農會後，行員指稱，鍾姓老農拿著匯款單到櫃檯，驚見匯款金額高達上百萬元，便主動關心用途，然而老農並未理會回覆，行員擔心受騙於是請求派出所協助。

一開始，老農遲遲不願透露領款用途，員警即向老農說明各種詐騙手法與案例，這才突破心防，緩緩向警方說到，前幾天接到一通陌生來電，電話中男子佯稱「有批稻穀好便宜」，可以低價購買再轉手賺取價差，老農聽聞深信不疑，接著按照電話指示前來內埔農會，先由存款中領取170萬元。

員警告訴老農這是詐騙集團慣用手法，這才讓他如夢初醒，並感激警方及農會的幫忙，保住辛苦攢下的血汗錢。

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(中時電子報)