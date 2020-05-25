針對罷韓團體WECARE冒用法務部logo，法務部長蔡清祥25日在立法院備詢時，卻表示可以原諒就原諒。立法委員林奕華痛批，此舉形同民進黨已經組成罷韓國家隊，不遺餘力罷韓之餘，居然連法律都可以因為罷韓而轉彎。

林奕華今天針對法務部logo遭罷韓團體冒用一事，質詢法務部長蔡清祥。林奕華痛批法務部長對官署logo遭冒用一事，竟無對外澄清，官網也沒有任何澄清稿，法務部顯然是默許相關違法文宣。如今，部長又在國會殿堂上公開宣示，冒用官署logo、想讓外界以為文宣是公部門立場的作法「可以考慮原諒」，法務部諸多偏頗發言或行為，已經嚴重打擊法律威信與人民信任。林奕華要求法務部絕對不能選擇性執法，應該要比照過去打擊網路假消息、假新聞的標準，對罷韓團體的犯罪事實，予以查辦，並嚴格追究相關轉發者的法律責任。

林奕華表示，罷韓團體冒用法務部logo出「韓國瑜不值得你觸法」文宣，結果是罷韓罷到自己先犯法，罷韓團體自己先應驗「韓國瑜不值得你觸法」，實在得不償失。

林奕華說，民主必須建立在司法與選舉的公平、公正性上。因此，司法與選務獨立，絕對不容許有特例。執政黨若是執意要選擇性執法或是持續製造選舉不公的情事，不論罷韓最終是否成功，都將削弱結果的正當性，台灣社會也不會因為罷免活動結束而恢復平靜，反而會更為動盪。她也因此呼籲法務部長儘速亡羊補牢，鄭重為可以考慮原諒的說法道歉，並負起應有的政治責任。林奕華希望全民一起關心法務部的公正性，尤其法務部必須瞭解，全民 care 法務部，法務部不是wecare的法務部。

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(中時電子報)