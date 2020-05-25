王姓男子投資股票慘賠，還曾對妻子施暴，妻子無法忍受離家，夫妻倆分居10餘年，丈夫多次挽回不成，提告訴請離婚。台北地院認為，兩人情感基礎不復存在，難以繼續共同生活，判准離婚。

王男提告主張，他與妻子1988年結婚，妻子於2010間離家出走迄今已10餘年，雙方互不往來，顯然無共同經營婚姻的意願，婚姻產生重大破綻，無回復可能，訴請離婚。

妻子則說，王男沉迷股票負債數百萬元，還曾對她施暴，她卻仍協助王男還債，但王男仍不改進，甚至恐嚇她交出積蓄，她只好離家；王男多次到她工作場所罵人，讓她不堪其擾，除非王男賠償她多年來的付出，否則維特現狀就好。

夫妻兩的子女曾到庭作證，指爸爸多次透過他們傳話給媽媽，希望商談婚姻維繫及改善事宜，但媽媽都拒絕。法官因此認為，妻子已無經營婚姻意願，夫妻間應具備的互信、互諒、互愛情感基礎已不復存在。

法官指出，婚姻破綻原因始於王男，但分居期間妻子拒絕商談，消極放任維持分居狀態，致婚姻裂痕更形擴大，雙方都有責任，因此判准離婚，可上訴。

(中時 )