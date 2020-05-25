桃園市政府家庭教育中心鑒於離婚率連年攀升，如何面對離婚帶給家庭的影響是不容忽視的一環，特別在6月至8月辦理「邁向下一站幸福」系列講座，分別針對離婚面臨的「法律」、「共親職」及「自我成長」三個面向規劃6場次的講座，有28萬粉絲的「律師娘」也暢談調解離婚的經驗，強調求學階段沒有一堂課教婚姻與家庭，夫妻倆都是新手，給彼此失敗和學習的機會，才不會對婚姻失望。

桃園市政府教育局表示，桃園108年度結婚對數計1萬4,073對，相對而言離婚率也較高，108年度離婚對數計5,979對，離婚率約為千分之2.66，所以離婚的議題顯得特別重要，父母在談離婚時沒能好好處理，將導致孩子後續適應困難、內心失落、親子關係衝突等問題，所以期望透過本府家庭教育中心規劃的「邁向下一站幸福」講座，協助父母理性面對、妥善處理離婚後可能面臨的問題，並學習如何在婚姻關係改變後共同教養、陪伴及支持孩子。

本次系列講座特別邀請具備婚姻關係專業知識及實務經驗的教授、諮商心理師及律師，以及經營「律師娘講悄悄話」臉書粉絲專頁作者「律師娘」蒞臨演講。

長年在律師事務所的律師娘聆聽了許多當事人的故事與心情，她表示「幸福，不一定是永遠在一起；在一起，不一定是幸福。」人跟人之間存在著永遠無法密合的一條縫隙，即使是最親密的伴侶亦同。當兩個人之間的縫隙巨大到無法平行相伴時，總會漸行漸遠，因此，律師娘提到，先決定自己的人生，自然適合的伴侶就會走在你身旁，強求不適合的伴侶，鴻溝也會讓相處成為折磨；在該轉身的時後轉身，幸福就在不遠處。

律師娘也提到，離婚有分協議和判決離婚，前者不用找律師兩個證人去戶政登記就結束，後者是條件無法談清、或是一方想離一方不想離走上的路，常見談到一半大哭或是氣到簽不下去，過去累積的情感、受到的委屈一次爆發，解決方法還是拉長時間，面對未來好好過日子。她也提到有小孩通常會比較麻煩，親權裁定要安排社工訪視，前後至少一年，為了小孩好還是呼籲放下個人情緒理性處理，不要進入撕裂程序，她強調每個年紀都會有不同課題，30歲經濟壓力、40歲中年危機、50歲空巢期，給自己學習成長動力，千萬不能吵架就是要吵贏。

父母們身處於高壓的離婚過程中，未成年子女的身心需求往往很容易被忽略，對孩子的身心發展影響巨大，父母也常有著「離婚後便再也無法給孩子一個完整的家」的迷思，然而單親家庭並不等同於失功能家庭，單親家庭絕對可以是一個完整、圓滿、健全及幸福的家庭，關鍵在於主要照顧者是否能先處理好自己的傷痛與打擊，並且在孩子最脆弱的時刻，給予孩子無條件的付出及用心，並與孩子討論孩子能接受的未來家庭的相處模式，讓孩子與自己能重新找回平靜的心情以開展新生活，邁向下一站幸福。

(中時 )