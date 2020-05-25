士林高商今（25）日兩戰分別對上秀峰高中、華江高中，巧的是都以4比3取勝，順利拿下首屆高中軟式棒球聯賽女子組冠軍。

高中軟棒聯賽首度新增女子組，共有士林高商、秀峰高中、華江高中3隊參賽，採循環賽制。北士商首場對上秀峰，3比1領先2分，但在7局上遭到秀峰扳平比分，不過北士商7局下1出局後靠著保送、失誤攻進再見分，先以4比3勝出。

北士商接著對戰華江，戰況同樣膠著，2局上北士商利用4次四死球加上失誤、盜壘，攻下3分，華江則在3局下利用賴巧綺安打點亮記分板，接著內野滾地球、保送再添2分，將比分追平3比3。

雙方自4局起都沒分數進帳，7局上華江換上王牌左投賴巧綺，一開始就被葉好芳敲出二壘安打，隨後北士商推進攻下超前分，加上投手楊安淇後援3局無失分壓陣，最後北士商以4比3再下一城，金盃入袋。

北士商全隊18人都報名，總教練潘慈惠表示，因雨延了1周，練球備戰1個月，加上有幾位球員在國小曾打過棒球，包括陳筠婷、楊安淇都入選過女棒國手，對手互相也都很熟悉。

高三的楊安淇是2017年亞洲盃女棒國手，當年升高一的她是中華隊年紀最小的球員，她在立農國小就打過棒球，以擔任捕手為主。在壘球則擔任捕手、內野手。潘慈惠指出，她的臂力好，在國際賽守外野，這幾年從捕手轉型成工具人，許多位置都能守。

這次高中軟式聯賽女子組是楊安淇首度以投手身分登板，她提到，想當投手很久了，能夠投球很開心，「投手可以掌握全場，有主動權」，對於今天表現感到很滿意，「上去有點緊張，能夠投這麼好，自己也嚇一跳」，她說，教練潘慈惠是自己打球的偶像，「打擊、守備都很好，值得我學習。」

此外，華江高中以4比3擊敗秀峰高中，戰績1勝1敗獲亞軍。

(中時 )