金融市場情緒面逐漸走出新冠肺炎疫情的陰霾，油價與金融市場亦提前出現反彈行情。市場緊盯主要央行後續動向，儘管美國利率水準接近歷史低位，美國聯準會（Fed）近日仍宣示尚未用盡所有可協助市場的工具，預期美國央行鴿派立場不變、且若隨疫情惡化將有進一步寬鬆或振興的方案，看好美元投資等級資產將會是寬鬆政策下的主要受惠資產之一。

在資產表現方面，觀察美元綜合債指數中長期勝率高，即便波動下進場仍有機會獲取較佳收益。根據理柏統計，滾動2年累積報酬率平均值為8.55％，正報酬機率為96.6％；滾動3年累積報酬平均值為13.05％，正報酬機率則是100％；滾動5年累積報酬平均值為22.11％，正報酬機率則是100％，可適度布局相關資產。

鋒裕匯理資產管理認為，面對疫情所造成的全面性緊縮，央行已推出大量財政刺激措施，支持市場的流動性，以美國為例，美國聯準會將出資2.2兆美元於刺激計劃，透過提供公司和地方政府貸款等方式，來穩定金融市場，這筆資金在貨幣乘數效果之下，可望在信貸市場創造超過4兆美元的流動性。

同時，鋒裕匯理資產管理預估，全球貨幣寬鬆環境仍將維持一段時日，未來12個月內，英國、日本、印度與巴西等央行都有進一步降息可能，加上相關避險與追逐收益的買盤持續湧入債市，這將有助於相關收益型資產的表現。

鋒裕匯理固定收益團隊表示，在挑選標的方面，將以流動性為優先考量，在非美國公債部分，不少資產現階段利差水準具有相當的吸引力，包括長天期投資級公司債券、高收益公司債、擔保情況良好的不動產抵押擔保證券等。其中，相對偏好30年期投資等級（IG）公司債，並謹慎挑選10年期同類券種，以及某些折價可觀的高收益券種。

鋒裕匯理資產管理全球總管理資產達1.527兆歐元，為全球前十大資產管理公司，而旗下的美國固定收益元老級投資組合團隊擁有超過40年的投資策略紀錄，歷經市場多空考驗，該團隊所操作的鋒裕匯理基金美元綜合債券布局1,206檔收益標的，以動態布局、分散收益來源的方式降低投資組合風險。在資產配置方面，主要資產布局於美國投資等級債、機構MBS、非機構MBS等團隊認為價格具吸引力、體質較為優異的資產。

展望後市，鋒裕匯理資產管理表示，若疫情能在2020年第三季末獲得控制，2021年將因基期效應而有明顯的反彈，可望迎來長期U型復甦，不過目前仍不排除2020年下半年出現第二次大流行的可能性，若因此導致國家封城情況延長等狀況，全球將可能會有較長期性的經濟蕭條。

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