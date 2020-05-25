口罩即將在6月起開放出口，經濟部次長王美花25日受訪表示，依過去兩次口罩（5/7及5/21）販售週期顯示，在藥局及衛生所販賣平均每日有697萬片，便利商店平均每日取貨有127萬片，加上醫療院所的需求量，每日口罩配發量約1,000萬片以內，且未來為疫情趨緩口罩需求下降，因此估算徵用量在800萬片。

由於國內口罩產能順利提升，且國內需求隨疫情趨緩而降低，目前國內口罩庫存已達2至3億片，足以供應國人使用及滿足戰備存量，因此口罩將從6月起解除出口禁令。王美花解釋，我國口罩業者持續接到國外訂單，未來在滿足每日徵用量後，剩餘部分開放業者回歸市場正常交易也可出口。

王美花指出，依照指揮中心指示，為確保國人口罩都能買到，因此實名制仍會持續一段時間，不過也開放部分口罩可在國內自行販售。像是兒童口罩過去詬病的是大小差異太大，貼合度引發家長抱怨，未來回歸市場後，家長可以依實際情況來購買。

值得注意的是，口罩走回市場機制後，口罩日產量2,000萬片將成為歷史。官員說，過往因國內對於口罩需求大，政府提供國軍人力協助包裝，在最短時間內讓口罩順利生產，不過未來口罩回歸市場正常交易後，國軍就沒義務繼續協助，人力缺口將由口罩工廠自行聘用填補，因此產量不會達到2,000萬片，而實際數字則要還要觀察。

過去為了大量生產口罩，經濟部提供業者92條口罩機產線，王美花說，目前大部分業者都已經繳交合約數字，剩餘部分也會要求業者依合約繳交。當業者都完成合約內容後，口罩機則歸業者所有，後續廠商依市場需求來持續生產。

另外，為了確保口罩外銷品質，經濟部要求紡研所制定品質檢驗標準，未來要出口必須檢驗合格後才能外銷，維護MIT的品質招牌。

(工商 )