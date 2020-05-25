胡瓜、小禎25日上黃子佼（佼佼）節目《佼心食堂》，宣傳中天綜合台《地球人請回答》，製作單位邀請鮮少上通告的胡瓜兒子胡釋安擔任神秘嘉賓，為胡瓜提前慶生。酷似趙又廷的胡釋安打扮帥氣，一出場卻被小禎虧：「你今天怎麼有錢治裝？」黃子佼也開玩笑說：「我們歡迎趙又廷！來幫趙樹海慶生！」幽默發言笑翻全場。

小禎自曝曾反覆夢到相同的夢境，因此向心理醫師諮詢，夢境中的自己在黑夜中，如蝙蝠俠一般自由自在，在空中舒服飛行。黃子佼聽完好奇詢問：「心理醫師的解讀是什麼？」小禎傻眼表示：「就是我喜歡自由自在，是不是很廢話？」胡釋安則希望自己能有「瞬間移動」的超能力，小禎立刻吐槽：「你喝醉就可以了啊！前一天在酒吧，隔天怎麼在床上了！」他解釋是希望拍戲時可以瞬間移動到某個國家，「這樣工作就可以多睡一下。」黃子佼一聽也忍不住吐槽：「那你睡片場就好啦！」

胡瓜、小禎、胡釋安罕見同框，一起宣傳《地球人請回答》。(中天綜合台提供)

胡瓜則透露，因為各種類型的節目幾乎都主持過了，希望可以和小禎、胡釋安合拍一部電影。沒想到小禎爆料曾和老爸一起拍戲，他在劇中客串警察，其中一幕鏡頭不會帶到臉，只是協助其他演員對戲，沒想到緊張胡瓜因講錯台詞，連喊三次「卡」。小禎還許願主持一個窺探全世界富豪生活的節目，胡瓜聽完立刻回嗆：「妳要去訪問那些有錢人，妳以為他們是白癡喔？他們一定會跟妳收錢啊！有錢人最小氣，我跟妳講。」小禎一聽傻眼回應：「你又要得罪誰了？」父女倆一來一往，互動與在《地球人請回答》一樣幽默自然。

胡瓜聊起胡釋安小時候，父子常去公園散步，「大家找我拍照，他就看看我，說你到底是在做什麼的？」黃子佼笑問：「你沒跟他解釋，爸爸是明星啊！」沒想到胡瓜一本正經回答：「沒有，我不會講這麼噁心的話，爸爸是巨星！」爆笑回答逗樂所有人，製作單位最後也送上地球造型的夜明珠，預祝《地球人請回答》收視屢創佳績。《地球人請回答》每周一至周五晚間11點中天綜合台播出。

(中時 )