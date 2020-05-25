韋禮安為新專輯《Sounds of My Life》一連舉辦15場「禮上網來」音樂會，第12站日前在敦南誠品店開唱，是這次巡迴唯一與歌迷面對面的演出；獻上〈Brand New〉前他感性地說：「記得剛出道時，很多前輩都要我不要變，但一路走來多少還是不一樣了。」坦言自己變了，變得更貼近社會，不再害怕與陌生人相處，「但內心單純的我沒有變，我演不出來、還是老實」。

或許很多人會覺得再單純的人，一旦進入社會難免變得油條、世故，但韋禮安不時提醒自己拿捏平衡點，「剛入行時，遇到不認識的人會不知道要說什麼，現在卻可以很自然地互動，我不否認自己『社會化』，但社會化並不代表就不能保有善良或真誠的一面」。社會化三個字令人聯想到處事更油條，沒想到韋禮安搞笑回：「有沒有看到我的臉，一直很油。」

這幾年遭遇和前東家的合約糾紛、外婆過世、分手女友，韋禮安將憾事轉化成人生養份，30歲後心態變得更沈穩，「20幾歲時覺得自己的可能性、機會還很多，容易浮躁、很難專注在一件事情上，30歲後覺得時間過好快、好寶貴，音樂、家人、朋友及歌迷才值得我花時間」。每一次受傷或跌倒，再站起的韋禮安總能變得更強壯。

雙魚座的韋禮安十分感性，帶點女性陰柔氣質反而成為他的助力，「內心太過剛強其實很壓抑，適時地宣洩出來沒有什麼不好，雖然有時侯覺得自己（哭）有點小丟臉」，藉由感性的發洩方式，真實做自己更令他感到自在：「擁抱自己陰柔的那一面，不也是一種自信的展現。」

韋禮安日前在敦南誠品開唱。（粘耿豪攝）

韋禮安日前在敦南誠品開唱。（粘耿豪攝）

韋禮安30歲後心態變得更沈穩。（粘耿豪攝）

(中時 )