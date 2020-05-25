恩主公醫院門診大樓25日營運當天門診大廳。（恩主公醫院提供）

三鶯地區民眾企盼多時的恩主公醫院門診大樓，今(25)日對外營運，全新的門診大樓結合綠建築、通用設計與智能醫院，有別於舊大樓的穩重祥和，以新穎當代為導向，明亮舒適的空間氛圍為設計目標，希望帶給民眾煥然一新的感覺，打破大家對於醫院的傳統印象，營造溫馨舒適的就診環境，融入大自然鳥語花香的意象，給予病人滿滿正能量；全新門診大樓營運後，加上中山與復興醫療大樓診療室的部分，從原本的42間增加至65間，並強化各醫療專業團隊，在門診人次預估可增加2成。

為了提供民眾專業、溫馨、舒適、貼心的高品質健檢服務，更是斥資超過4000萬元引進最新的醫療儀器設備，以先進的檢查儀器提供醫學中心等級的尊榮服務，包括3D全自動乳房超音波、高階影像醫學檢查、內視鏡檢查、心血管檢查…等，另有餐廳區及獨立空間，既舒適又保有隱私，加上一站式服務、量身規劃的健檢套餐、專業醫師的親自解說…等，以顧客為中心全方位健康管理，讓民眾安心顧健康。

在提升癌症診療服務方面，本院提供血液腫瘤科、放射腫瘤科門診服務，門診大樓6樓的化療室以溫馨舒適、優質的的診療環境，面對綠意盎然的景觀、聆聽優美愉悅的音樂，有助病人放鬆身心；同時，即將引進治療癌症的最新利器-直線加速器Elekta Versa，提供全方位的癌症治療服務。

面對高科技的時代，本院積極發展智慧醫療服務，在門診大導入「智能排程系統」，進行線上排程檢查，減少病人往返診間與檢查室進行預約排程；在檢驗科方面，更引進「自動備管系統」，將抽血服務升級自動化，可快速備管並自動貼上專屬標籤，節省病人的等候時間。此外，就醫民眾可利用本院門診APP「恩主公醫院行動掛號」一手掌握掛號、即時看診、慢箋預約領藥、交通資訊、樓層指南等醫院相關服務訊息，讓就醫領藥一路通，增加民眾就醫便利性。

恩主公醫院院長吳志雄表示，醫院自成立以來，致力於提供猶如醫學中心般的醫療資源及醫療服務，希望可以提供社區不同族群的民眾更完善的醫療照護及高品質服務，為大家的健康把關。

(中時電子報)