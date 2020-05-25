日本政府預定7月起推出「Go To」觀光宣傳活動，全力為觀光、餐飲業者紓困。許多國家期待日本早日恢復外國旅客入境，但日本政府決定，6月底之前仍不解除入境限制措施。

日本首相安倍晉三25日宣布解除全國的「緊急事態宣言」，至7月底左右，將階段性放寬籲請民眾勿外出、勿跨縣市移動等措施。

針對入境限制何時解除的問題，安倍25日在記者會上表示，國外疫情依然擴大中，尤以新興國家和開發中國家為主。我們認為仍必須維持警戒狀態，將視國內外的疫情狀況，再研究是否重啟國際間的人員往來。

至於將如何階段性重啟國際間人員的往來？安倍表示，會慎重討論有關開放的對象國、對象人士和手續等，日本政府將在適當的時機，綜合地做出判斷。當然第一要緊的是，要堅守日本國民的健康與生命，以此為最優先考量。」

日本目前禁止111個國家和地區的旅客入境，針對所有返國的日人都進行PCR病毒檢測，並要求他們在飯店或家中待機，自主隔離14天。

日本外務大臣茂木敏充22日在記者會上表示，原本維持至5月底的入境限制措施將延長1個月，即至6月底之前不考慮解禁。至於今後開放入境的對象，第1階段將以商務客和研究學者為主，第2階段是留學生，第3階段才是觀光客。至於優先開放入境的對象國，將分析該國的感染狀況，經濟上的連結關係及往來的必要性等。

日本政府25日還公布了針對觀光、餐飲業界的紓困支援對策，預定自7月下旬開始推動「Go To活動」。針對購買旅行商品、預約餐廳、參加藝文等活動的消費者，將提供消費優惠券。另外，將補助國內旅行經費的半額，1晚最高2萬日圓。

(中時電子報)