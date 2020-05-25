內政部發布的「淡海新市鎮二期都市計畫」延宕多年，其中淡金路40年以上危樓牆裂、鋼筋裸露，居民受限禁建問題，無力搬遷；內政部營建署長吳欣修表示，通盤檢討將於6月發包，2年內完成草案，並與新北市建立第一窗口解決限禁建問題。

立委洪孟楷25日邀集內政委員會赴淡水考察，內政部常務次長邱昌嶽、營建署長吳欣修、新北市議員陳偉杰以及鄭宇恩服務處代表都出席會議。

洪孟楷表示，淡海二期開發面積達1168公頃，量體非常大，盼中央能將前瞻計畫工業局的費用展延給新北市政府，讓新北市政府順利對淡海新市鎮二期一區的產業專區做規畫。

「這是民眾心中的痛！」市議員陳偉杰表示，民眾苦等淡海新市鎮二期開發已經30餘年，淡金路危樓就像不定時炸彈，希望中央政府能苦民所苦，按步就班依照計畫進行。

內政部常務次長邱昌嶽回應，淡海新市鎮的第一期開發後，遇上種種問題如：房地產不景氣、開發狀況不理想等，加上徵收可能會有迫遷狀況，內政部才因此再思考二期開發的方向。

營建署長吳欣修則說，內政部後續通盤檢討將優先處理長期禁限建問題，針對公共區塊、產業園區開發會擇定區塊，因為產業發展可望帶來人口，營建署將會加速完成，此外也會與新北市府建立單一窗口，解決民眾問題。

(中時 )