受新冠疫情衝擊，全球金融市場大幅震盪，投資人恐慌情緒明顯升溫，什麼樣的投資工具不僅能追求報酬，更能抵禦風險？景順投信表示，在全球人口老化、地緣政治不穩、資訊以光速傳播的環境下，經濟政策不確定性已升至歷史新高點，這時候能夠抗波動的「高評級」債券，是投資人不可錯過的資產標配。

新冠疫情對全球多國經濟的衝擊有多劇烈？國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在今年四月曾指出，新冠肺炎情將引發1930年大蕭條以來最嚴重的衰退，之後IMF公布的「2020年世界經濟展望」，更是預測今年全球GDP將萎縮3％，是自1930年大蕭條以來最嚴重跌幅。

疫情對世界經濟打擊比預期深，這樣的變動與不確定性，也可以從全球經濟政策不確定指數走勢看出端倪。景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，觀察從2006年一直到2020年4月新冠疫情期間，指數呈現上漲趨勢，甚至連2008年金融海嘯期間也比今年高點低，顯示新冠疫情造成的經濟政策不確定性已升至歷史新高點，凸顯金融市場表現與經濟基本面脫鉤情況越趨嚴重。

在市場波動越趨激烈的環境下，具「高評級」特色的投資等級企業債券，成為現階段值得留意的投資標的。Lyndon Man指出，首先，跟主要成熟國家公債相比，具高評級特色的投資等級企業債券能為投資人提供信用品質較高的保證，且債息也相對具吸引力，因此未來對於投資等級企業債券的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是不確定年代裡攻守兼備的資產配置工具。

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為BBB+等級，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，也就是有好利息、評級佳、全球選債。此外，再透過少見的主題式選債投資策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，更有系統地掌握投資先機。

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